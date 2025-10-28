Güller ve Günahlar dizisinde kriz! Set çalışanları neden iş bıraktı

Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin setinde çalışan emekçiler, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), konuya ilişkin yaptığı açıklamada NGM’nin tutumunu sert biçimde eleştirdi. Açıklamada, yapımcı şirketin işçilerin kanuni haklarını ihlal ettiği ve eyleme katılan çalışanları sete almadığı belirtildi.

“İş bırakma hakkını kullanan çalışanlar NGM temsilcileri tarafından sete alınmamış ve bu durum ‘istifa’ olarak değerlendirilmiştir.”

Sine-Sen, bu uygulamanın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesine açıkça aykırı olduğunu vurguladı

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinde çalışan set işçileri uzun süredir ücret alamıyor. Bu sebeple işçilerin bir kısmı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca çalışmama hakkını kullanmıştır. Bu süreçte işçilerin iş akdi feshedilemez, yerlerine başka işçi alınamaz ve iş başka birine yaptırılamaz.”

Açıklamada, NGM temsilcilerinin çalışanları sete almayarak ‘istifa’ ettikleri yönünde bildirimde bulunmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

“Ücretleri yasal süre içinde ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM’yi, derhal hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz. Ayrıca işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki süreç başlatacağız.”