Güller ve Günahlar dizisinde kriz! Set çalışanları neden iş bıraktı

Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin setinde çalışanlar, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Sine-Sen, yapımcı NGM’nin tutumunun İş Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Güller ve Günahlar dizisinde kriz! Set çalışanları neden iş bıraktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin setinde çalışan emekçiler, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), konuya ilişkin yaptığı açıklamada NGM’nin tutumunu sert biçimde eleştirdi. Açıklamada, yapımcı şirketin işçilerin kanuni haklarını ihlal ettiği ve eyleme katılan çalışanları sete almadığı belirtildi.

“İş bırakma hakkını kullanan çalışanlar NGM temsilcileri tarafından sete alınmamış ve bu durum ‘istifa’ olarak değerlendirilmiştir.”

Sine-Sen, bu uygulamanın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesine açıkça aykırı olduğunu vurguladı

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinde çalışan set işçileri uzun süredir ücret alamıyor. Bu sebeple işçilerin bir kısmı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca çalışmama hakkını kullanmıştır. Bu süreçte işçilerin iş akdi feshedilemez, yerlerine başka işçi alınamaz ve iş başka birine yaptırılamaz.”

Açıklamada, NGM temsilcilerinin çalışanları sete almayarak ‘istifa’ ettikleri yönünde bildirimde bulunmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

“Ücretleri yasal süre içinde ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM’yi, derhal hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz. Ayrıca işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki süreç başlatacağız.”

29 Ekim 2025 TRT Spor yayın akışı: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TRT’de canlı yayınlanacak karşılaşmalar29 Ekim 2025 TRT Spor yayın akışı: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TRT’de canlı yayınlanacak karşılaşmalarSpor
İstanbul’da turistlere 59 bin liralık hesap şoku! Restorana Ticaret Bakanlığı’ndan denetimİstanbul’da turistlere 59 bin liralık hesap şoku! Restorana Ticaret Bakanlığı’ndan denetimGündem
Balıkesir Sındırgı’da deprem sonrası ağır hasarlı bina yıkıldı! Çökme anı kameradaBalıkesir Sındırgı’da deprem sonrası ağır hasarlı bina yıkıldı! Çökme anı kameradaYurt
kanal d
Günün Manşetleri
Gazze Şeridi’ne güçlü saldırılar talimatı!
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Gün'ü ihbar eden üvey oğlu iddialarını tek tek anlattı
Erdoğan'dan seri üretim müjdesi
Manavgat'taki 'rüşvet' depremi sürüyor!
Bakan Bolat'tan rekor müjdesi!
78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel davasında üçüncü duruşma
Balıkesir’de deprem oldu!
"İstanbul Senin" soruşturmasında 6 tutuklama
Vatan Partisi’nden TRT’ye mektup
Çok Okunanlar
Türkiye'nin deprem haritası yeniden çizildi! Türkiye'nin deprem haritası yeniden çizildi!
Meteoroloji uyardı Meteoroloji uyardı
Altın resmen eriyor! Altın resmen eriyor!
Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı... Çöken binalar dronla havadan görüntülendi Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı... Çöken binalar dronla havadan görüntülendi
Sındırgı’da deprem fırtınası! 6 yeni fay hattı tespit edildi Sındırgı’da deprem fırtınası! 6 yeni fay hattı tespit edildi