Güller ve Günahlar 17. bölüm canlı ve kesintisiz izle: Güller ve Günahlar son bölüm izle

17. bölümde Serhat'ın yıllar sonra duyduğu ses, üç kardeşi bir araya getirirken, Serhat'ın Cihan'ı affedip şirkete geri alması dengeleri değiştiriyor. Bu hamlenin arkasındaki planı anlamaya çalışan Zeynep'in adımları ise bölümün kritik noktalarından biri olacak.

17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serhat’ın yıllar sonra duyduğu ses, üç kardeşi bir araya getirir. Serhat, Cihan’ı affedip şirkete geri alırken, Zeynep onun planının ne olduğunu anlamaya çalışır.

Berrak, Zeynep’e karşı Ebru’yu kendi tarafına çekmenin yollarını arar. İlkim’in şahit olduğu bir konuşma korkunç bir olaya sebebiyet verir…

GÜLLER VE GÜNAHLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

