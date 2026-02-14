Güller ve Günahlar 17. bölüm canlı ve kesintisiz izle: Güller ve Günahlar son bölüm izle

Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi, 17. bölümüyle ekranlarda yer alıyor. Yeni bölüm konusu merak edilirken, dizinin takipçileri yeni bölüm izleme bilgilerini araştırıyor. İşte, Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izleme bilgisi...

Güller ve Günahlar 17. bölüm canlı ve kesintisiz izle: Güller ve Günahlar son bölüm izle
Yayınlanma:

Güller ve Günahlar’ın yeni bölümünde yaşanacaklar izleyicinin merakını artırdı. 17. bölümde Serhat’ın yıllar sonra duyduğu ses, üç kardeşi bir araya getirirken, Serhat’ın Cihan’ı affedip şirkete geri alması dengeleri değiştiriyor. Bu hamlenin arkasındaki planı anlamaya çalışan Zeynep’in adımları ise bölümün kritik noktalarından biri olacak.

17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serhat’ın yıllar sonra duyduğu ses, üç kardeşi bir araya getirir. Serhat, Cihan’ı affedip şirkete geri alırken, Zeynep onun planının ne olduğunu anlamaya çalışır.

Güller ve Günahlar 17. bölüm canlı ve kesintisiz izle: Güller ve Günahlar son bölüm izle - Resim : 1

Berrak, Zeynep’e karşı Ebru’yu kendi tarafına çekmenin yollarını arar. İlkim’in şahit olduğu bir konuşma korkunç bir olaya sebebiyet verir…

GÜLLER VE GÜNAHLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR CANLI İZLE

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin 

En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar?En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar?Ekonomi
kanal d kanal d canlı dizi izle
Günün Manşetleri
Otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındı!
Türk Boğazları'nda 2025 bilançosu
Bursa merkezli dev operasyon
Ücretsiz ulaşım desteğine yüzde 30 zam!
Ramazanda temel gıdada indirim ve sıkı denetim
Ankara'da suç örgütüne operasyon
Bakan Gürlek, yemin töreninde yaşananları anlattı
“Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”
Furkan Apartmanı davasında karar...
Fatma Girik’in vasiyet davasında karar
Çok Okunanlar
Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı nereden izlenir? Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı nereden izlenir?
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Deprem korkusu olmadan yaşanacak yerler Deprem korkusu olmadan yaşanacak yerler