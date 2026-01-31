Güller ve Günahlar 16.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Güller ve Günahlar 16.Bölüm canlı izle

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın 15. bölüm finalinde Kader’in “Ömer ölmedi” iması izleyiciyi ekran başına kilitledi. Gözler şimdi 16. bölüm fragmanına çevrildi. Yeni bölüm öncesi kulislerde konuşulanlar merak konusu oldu.

Yayınlanma: Güncellenme:

GÜLLER VE GÜNAHLAR 16. BÖLÜM 

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, 15. bölümüyle izleyicileri büyük bir merakın içine sürükledi. Bölümün son sahnesinde Kader’in “Ömer ölmedi” sözleri, hikâyenin seyrini tamamen değiştirdi.

Final sahnesinin ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, izleyiciler “Güller ve Günahlar 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak Kanal D tarafından şu ana kadar yeni bölüme ait resmi bir fragman paylaşılmadı.

FRAGMAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin önceki bölümlerine bakıldığında, fragmanların genellikle bölüm yayınından 1–2 gün sonra Kanal D’nin resmi YouTube hesabı ve sosyal medya kanallarında paylaşıldığı görülüyor. Bu nedenle 16. bölüm fragmanının 1 Şubat Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

16. bölümde Kader’in ağzından çıkan sözler, özellikle Zeynep cephesinde dengeleri altüst etti. Ömer’in ölmediği ihtimali, geçmişte kapandığı sanılan dosyanın yeniden açılmasına neden oldu.
Yeni bölümde;

Zeynep’in Kader’den aldığı bilgilerle Mustafa’nın üzerine gitmesi,
Ömer’le ilgili gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıkması,
Serhat’ın bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır alacağı,
Aile içinde yeni bir yüzleşmenin yaşanması
bekleniyor.

