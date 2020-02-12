Gündüz Bey öldü! Kuruluş Osman 9. bölüm... Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Kuruluş Osman'ın yayınlanan dünkü bölümünde; Osman ve alpleri, Yannis’in emriyle Şeyh Edebalı’ya pusu kuran Kalanoz’un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar’ın kale kumandanı Kalanoz’u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz’un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar’ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman’ın yaptığından emindir ve Alişar’ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey’in otağında alacaktır... Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador’un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman, Sofia’nın oyununu boşa çıkarmaya gayret eder.

KURULUŞ OSMAN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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