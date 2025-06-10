Güven Bana ilk bölüm izle: Güven Bana canlı izle

Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı’nın sunduğu programın ilk bölümünde Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ile Avukat Rahmi Özkan yarışmacı koltuğunda yer alacak. Hafta içi sabah kuşağında izleyicilerle buluşan bu ikili, “Güven Bana” diyerek birbirlerine olan bağlılıklarını gösterdi. Peki, bu ikili para mı kazanacak yoksa güven mi kazanacak?

“Güven Bana” yarışmasında kazanmak için sadece bilgili olmak yeterli değil; karşı tarafa güvenmek ve güven vermek de şart.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı, stüdyoda büyük ödül için birlikte yarışıyor. Aileleriyle gelen yarışmacıların sınavı sadece bilgi değil; aynı zamanda birbirlerine duydukları güvenle de ölçülüyor. Çünkü beraber verdikleri doğru cevaplarla ortadaki para ödülü artıyor.

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