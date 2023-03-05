Güzel Günler 15. bölüm fragmanı

GÜZEL GÜNLER 14. BÖLÜM ÖZETİ

Bir yanda Mihran diğer yanda Hakim sevdikleri kadınlara aşklarını ilan etmek için romantik bir sürpriz hazırlığına girişir. Bu sırada Atakan, Altan ve Selma kahveci dükkanında bir sevgililer günü yemeği yapmaya karar verir.

Dükkana davet edilen şarkıcı, Altan ve Atakan’ın arasında kıskançlık rüzgarı estirirken, şans Füsun’dan yana olacak ve uzun zamandır hayalini kurduğu başarıya şarkıcıyla yaptığı bir düet sayesinde kavuşacaktır.