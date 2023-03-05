Güzel Günler 15. bölüm fragmanı
SHOW TV ekranlarında pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Güzel Günler, yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yerini aldı. Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler, "Güzel Günler yeni bölüm izle" şeklinde internette araştırıyor. İşte Güzel Günler 15. bölüm fragmanı izleme linki...
SHOW TV ekranlarında her Pazar günleri saat 20.00'de yayınlanan Güzel Günler dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Güzel Günler yeni bölüm canlı izle, Güzel Günler yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Güzel Günler yeni bölüm, Güzel Günler 15. bölüm fragmanı izleme linki...
GÜZEL GÜNLER 14. BÖLÜM ÖZETİ
Bir yanda Mihran diğer yanda Hakim sevdikleri kadınlara aşklarını ilan etmek için romantik bir sürpriz hazırlığına girişir. Bu sırada Atakan, Altan ve Selma kahveci dükkanında bir sevgililer günü yemeği yapmaya karar verir.
Dükkana davet edilen şarkıcı, Altan ve Atakan’ın arasında kıskançlık rüzgarı estirirken, şans Füsun’dan yana olacak ve uzun zamandır hayalini kurduğu başarıya şarkıcıyla yaptığı bir düet sayesinde kavuşacaktır.
GÜZEL GÜNLER KONUSU
Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır.
Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.
Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim'in hayatı da değişmiş olur.