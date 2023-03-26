Güzel Günler 18. bölüm fragmanı

GÜZEL GÜNLER 17. BÖLÜM ÖZETİ

Balayı odası, Altan ve Atakan için komik ve romantik bir maceraya dönüşür. Bu sırada Selma’nın kafeden ayrılışıyla birlikte, ekip yeni bir garson arayışına girer. Gelen garson ise herkes için sürpriz olacaktır. Füsun’un imaj çalışması beklediği gibi gitmeyince yardımına koşan yine Feyyaz olur.