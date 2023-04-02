Güzel Günler 18. bölüm
SHOW TV ekranlarında her pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Güzel Günler, yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yerini aldı. Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler, "Güzel Günler yeni bölüm izle" şeklinde internette araştırıyor. İşte Güzel Günler 18. bölüm izleme linki...
Sahte evlilik protokolünün ortadan kayboluşu Altan ve Atakan’ı alarma geçirir.
SHOW TV ekranlarında her Pazar günleri saat 20.00'de yayınlanan Güzel Günler dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Güzel Günler yeni bölüm canlı izle, Güzel Günler yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Güzel Günler yeni bölüm, Güzel Günler 18. bölüm canlı izleme linki...
GÜZEL GÜNLER 18. BÖLÜM ÖZETİ
Otelde geçen romantik geceden sonra Atakan’dan bir işaret bekleyen Altan, umduğunu bulamayınca Selma ile bir plan yapar.
Füsun için nihayet konser gününün gelmesine rağmen bu kez de önünde yeni engeller belirmiştir. Feyyaz bu işi çözmeyi kafaya koyar. Kıymet’in Hakim’e olan kırgınlığı, bambaşka bir gerçekle yüzleşmesiyle birlikte yerini şaşkınlığa bırakır. Leylim’in yaptığı resim, Mihran’ın yangın meselesini yeniden sorgulamaya başlamasına neden olacaktır.
GÜZEL GÜNLER KONUSU
Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır.
Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.
Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim'in hayatı da değişmiş olur.