GÜZEL GÜNLER 18. BÖLÜM ÖZETİ

Otelde geçen romantik geceden sonra Atakan’dan bir işaret bekleyen Altan, umduğunu bulamayınca Selma ile bir plan yapar.

Füsun için nihayet konser gününün gelmesine rağmen bu kez de önünde yeni engeller belirmiştir. Feyyaz bu işi çözmeyi kafaya koyar. Kıymet’in Hakim’e olan kırgınlığı, bambaşka bir gerçekle yüzleşmesiyle birlikte yerini şaşkınlığa bırakır. Leylim’in yaptığı resim, Mihran’ın yangın meselesini yeniden sorgulamaya başlamasına neden olacaktır.