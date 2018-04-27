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Habertürk bu haberi yayından kaldırdı: Erdoğan, ikna için Kalın ve Akar'ı Gül'e yolladı'

Habertürk'ün iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdi...

Habertürk bu haberi yayından kaldırdı: Erdoğan, ikna için Kalın ve Akar'ı Gül'e yolladı'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdiği ileri sürüldü.

Habertürk'ün iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdi.

Geçtiğimiz gün düzenlenen Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte giriş yapmıştı.

İlerleyen saatlerde Habertürk'ün konuya ilişkin haberini yayından kaldırdığı, habere dair sosyal medya paylaşımlarını ise sildiği bildirildi. Haber ve habere dair sosyal medya paylaşımı şöyleydi:


Etiketler; #habertürk #abdullah gül #erdoğan #İbrahim Kalın #hulusi akar
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