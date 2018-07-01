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Habertürk Gazetesi neden kapanıyor? İşte son baskı tarihi...

Ciner Yayın Holding bünyesinde 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Habertürk gazetesinin kapanacağı iddia edildi. Super Haber internet sitesinde yer alan iddiaya göre gazete son olarak cuma günü baskıya verilecek

Habertürk Gazetesi neden kapanıyor? İşte son baskı tarihi...

"Gücü Özgürlüğünde" slogan ile yaklaşık 10 yıldır yayın hayatını sürdüren Habertürk gazetesi kapanıyor.

Bir süredir mali sorunlarla mücadele eden ve Anadolu'da bulunan baskı tesisleri ile bürolarını aşama aşama kapatan Habertürk gazetesi cuma günü son kez baskıya verilecek.

Super Haber'in iddiasına göre 10 günlük kağıt stoğu kalan gazete, cuma günü son kez okurlarla buluştuktan sonra dijital olarak yayın hayatına devam edecek.

Öte yandan, Haberürk markasını, 1999 yılında önce internet sitesi ve daha sonra televizyon kurarak yaratan Ufuk Güldemir de medya grubunu Ciner Holding'e satmadan önce gazete kurma girişiminde bulunmuştu.
Ancak Habertürk'ün ilk kağıt baskı gazete macerası kısa sürmüş ve bir yıl yayın hayatını sürdürebilen "Gazete Habertürk Yarın" 2013 yılında kapanmıştı.
Ciner Holding'in de kapatma kararı alması ile, Habertürk gazetesinin ikinci kez yayın hayatına son verilmiş oldu. 

 

Etiketler; #habertürk
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