Çukur dizisinin yeni bölümünde neler olacak? 'İdris Baba' ile 'Vartolu Sadettin' buluşacak mı? Çukur fragmanı yayınlandı mı? Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a Vartolu karakteri geri döndü. 3 bölümdür geri dönmesi beklenen Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığ Vartolu'nun dönüşü sonrası Habertürk gazetesi yazarı Esin Övet, "Çukur’un planını açıklıyorum" başlıklı bir yazı kaleme aldı

Esin Övet'in Habertürk'teki yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Tamam, şimdi sıkı durun. “



Vartolu, Sadiş ile evlenecek. Çocukları olacak. (Tabii burada Instagram’da gözleri yukarıya bakan şaşkın emoji şeklini hayal ediniz!) Şaka, öyle bir şey yok. Senaristle dostluğum yok. Kendi senaryomu yazmaktayım şu an. Her hafta kendi ‘Çukur’ senaryomu yazdığım bakidir tabii. Ben sadece Vartolu, yani



İşte Çukur dizisinin yeni fragmanı:









ulusal.com.tr "Tamam, şimdi sıkı durun. “ Çukur ”un bu haftaki bölümünde neler olacak, açıklıyorum. İdris Baba ve Vartolu buluşacak. Sarılacak, hasret giderecek. Barışacak ve İdris Baba, Vartolu’yu bağrına basıp kuvvetlerini birleştirecek. Hatta sonrasında Beyefendi için çarpışacaklar. Sonra mutlu mesut yaşayacaklar.Vartolu, Sadiş ile evlenecek. Çocukları olacak. (Tabii burada Instagram’da gözleri yukarıya bakan şaşkın emoji şeklini hayal ediniz!) Şaka, öyle bir şey yok. Senaristle dostluğum yok. Kendi senaryomu yazmaktayım şu an. Her hafta kendi ‘Çukur’ senaryomu yazdığım bakidir tabii. Ben sadece Vartolu, yani Erkan Kolçak Köstendil ’in yeniden diziye girmesine sevinenlerdenim. Hatta Vartolu’nun nasıl kaçtığını merak edip bekleyenlerdenim. Bu hafta onu da göreceğiz. Ve İdris Baba ile Vartolu buluşmasını. Yani, önemli bir bölüm geliyor. Ve merakla bekliyorum. Çünkü dizi iki bölümdür onsuz gerçekten eksikti. Erkan Kolçak Köstendil de Instagram’da tam Vartolu’nun görüneceği dakikalarda, “Eve dönüş” fotoğrafı paylaştı. O zaman hoşgeldin “Vartoliii”."