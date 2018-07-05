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Habertürk Gazetesi’nden okurlarına veda

Gücü Özgürlüğünde sloganı ile 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk, bugün yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda etti.

Habertürk Gazetesi’nden okurlarına veda

Yaklaşık 10 yıldır yazılı basın hayatına devam eden Gazete Habertürk, son baskısıyla okuyucularına veda etti. Gazetenin birinci sayfasında sadece “Son baskı. Habertürk Gazetesi’nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda…” ifadesi yer aldı.

Veda yazısında ayrıca Habertürk Gazetesi Genel Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz’un şu ifadeleri yer aldı:

“Büyük bir özveriyle ve başı dik çalışan, gazetesi için aile ve ilişkilerini ihmal etmeyi göze alan, medyada eşine az rastlanır bir dayanışma ve ‘temiz kalma’ iradesi gösteren her Habertürk mensubunun emeği ve izi var bu başarıda.”

Gazete manşetinde beyaz zemin üzerine, ‘Son baskı. Habertürk Gazetesi’nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda’ yazısıyla çıktı.

Etiketler; #habertürk #son baskı
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