Habertürk televizyonu ve bir süre önce kapatılan Habertürk gazetesinin şarkıcı Ebru Yaşar'ın eşi Nejat Gülseven'e satılacağı iddia ediliyor. Ulusal.com.tr’nin edindiği bilgilere göre televizyon ve gazetenin satış işlemlerinde sona gelindi ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak. Kanalın ve gazetenin satış bedelinin ne kadar olduğuna ilişkin ise henüz bir bilgi yok.

Medya'da son dönemde ciddi satın alımlar yapan Diyarbakırlı iş adamı Nejat Gülseven'in adı bu kez Habertürk televizyonu ve gazetesi ile gündeme geldi. Ulusal.com.tr’nin Gülseven'e yakın isimlerden elde ettiği bilgilere göre Gülseven ve ekibi bir süredir Habertürk televizyonu ve gazetesi için pazarlık yapıyor. Görüşmelerde sona gelindiği ve satın almanın önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.



GÜLSEVEN TOPLANTIDA DA SÖYLEDİ



Geçtiğimiz günlerde 3N medya çatısı altına Show Radyo, Radyo Viva, Yeni Birlik Gazetesi, Bizimev tv ve TV100'ü katan Nejat Gülseven, bu satın almalara ilişkin basına kapalı bir toplantı yaptı. İstanbul Feriye Sarayı'ndaki toplantıda konuşan Gülseven, 3N medyaya önümüzdeki günlerde büyük bir televizyon kanalını daha ekleyeceklerini söyledi. Basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen televizyonun ismini vermeyen Nejat Gülseven sadece önümüzdeki günlerde açıklanacak dedi. Ulusal.comtr. 'ye konuşan kaynaklar ismi verilmeyen o kanalın bir süredir satılacağı söylentileri ile gündemde olan Habertürk olduğunu söyledi.Bir başka kaynak ise sadece televizyonun değil Habertürk gazetesi’nin de Gülseven’e satıldığını belirtti. Habertürk televizyonu ve gazetesinin ne kadara satıldığına ilişkin ise henüz bir bilgi yok.



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