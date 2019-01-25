Hadi yarışması tarafından bugün 25 Ocak 2019 Cuma gününe ait joker kodu ve ipucu sorusu paylaşıldı. İpucu sorusu, "Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir" olarak paylaşıldı. Yarışmanın sosyal medya hesabı üzerinden, "Yanıtları yoruma alalım ve hatırlatalım: hadi bugün 12.30’da, sakın kaçırmayın hadiciler!" paylaşımı da yapıldı. İşte Hadi 12.30 ve 20.30 bugün 25 Ocak 2019 Cuma joker kodu ve ipucu sorusu

Popüler mobil canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugün 25 Ocak 2019 Cuma gününe ait joker kodu ve ipucu sorusuyla ilgili paylaşımlar yapıldı.



Sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede, "hadiciler, ipucumuz geliyor! Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir Yanıtları yoruma alalım ve hatırlatalım: hadi bugün 12.30’da, sakın kaçırmayın hadiciler!" denildi.



Ayrıca bir fotoğraf da paylaşıldı.



HADİ 12.30 VE 20.30 JOKER KODU VE İPUCU SORUSU



Hadi yarışmasının ipucu sorusunun paylaşılmasının ardından gözler joker koduna çevrildi.



Joker koduna dair bilgi paylaşılır paylaşılmaz haberimizde bulabilirsiniz.



ulusal.com.tr



