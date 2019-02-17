Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 17 Şubat 2019 Pazar günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen pazar sürprizleri nedir?

​Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugünün yarışmaları henüz paylaşılması.



İlk yarışmanın 12.30'da olması beklenirken, akşam saatlerinde de bir yarışma daha olacağı belirtiliyor.



Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.



İpucu'yla ilgili ayrıntılar gelecek...



ulusal.com.tr

