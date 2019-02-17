Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 17 Şubat 2019 Pazar günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen pazar sürprizleri nedir? Joker kodu açıklandı. Bu akşamın ilk yarışması 18.00'de "Ailece Hadi" olacak. İpucu sorusu ise Nobel ödüllü ilk kadın bilim insanı kimdir?

​Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugün 18.00'daki ilk yarışmanın joker kodu youtube hadi kanalı üzerinden paylaşıldı. Merve Toy'un sunumuyla hazırlanan videoda ipucu kodu "50bin" oldu. Gece 00.00'a kadar "50bin" joker koduyla giriş yapılabilecek. 18.00'daki yarışmanın ipucu sorusu ise şöyle: "İpucumuz Nobel ödüllü kimyager ve fizikçiden geliyor. Nobel ödüllü ilk kadın bilim insanının adını biliyor musunuz hadiciler?"



Sorunun yanıtı Marie Curie...



İlk yarışmanın 18.00'de olacağı açıklandı. 20.30'da da ikinci yarışma yapılacak.



18.00'deki ilk yarışmayı Ceyda Düvenci sunacak. "Ailece hadi" başlığıyla yapılacak yarışma miniklere özel olacak. Hadi'nin sosyal paylaşım sitesi instagram üzerinden duyurduğu "Ailece hadi" yarışmasında da "Evin annesi, babası! Çoluğu çocuğu topla. Ailece hadi bugün 18.00'de! Cümbür cemaat bir hadi keyfi için akşama buluşalım!" denildi.



Pazar gününün büyük ödüllü yarışması tam 50 bin lira değerinde. Joker kodu da bu ödüle atfen "50bin" oldu.



Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.



İpucu'yla ilgili ayrıntılar gelecek...



ulusal.com.tr

