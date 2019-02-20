Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 20 Şubat 2019 Çarşamba günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen çarşamba sürprizleri nedir? İpucu sorusu açıklandı. Bugünün ilk yarışması 12.30'da. İpucu sorusu da unutulmaz dizilerden İkinci Bahar'ın oyuncu kadrosundan geliyor... Yeni yarışma Hadi Gamer nedir? 10.000 TL ödüllü hadi 100 Dergilik Özel Yarışması 20:30’da

Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 20 Şubat 2019 Çarşamba günkü yarışmalarının ödülünün ne olacağı merakla bekleniyor. Hadi'nin bugünkü ilk yarışması 12.30'da olacak. Joker kodu henüz açıklanmasa da ipucu sorusu geldi.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hadi bugün 12.30'da! İpucumuz gönüllere taht kurmuş bir diziden geliyor... Ali Haydar ile Hanım karakterlerinin işte ve aşkta ikinci baharı yaşamalarını konu edinen İkinci Bahar dizisini hatırlıyoruz değil mi? Peki 3 sezon izleyicilerini ekranlara kilitleyen bu efsane dizi hakkında neler biliyoruz? Mesela usta oyuncu kadrosu desek?"



10.000 TL ödüllü hadi 100 Dergilik Özel Yarışması 20:30’da.



İşte bir döneme damgasını vuran ve Fatih'in Samatya semtinde geçen dizinin oyuncu kadrosu



Türkan Şoray - Hanım Fatih

Şener Şen - Ali Haydar

Tarık Papuççuoğlu - Vakkas

Nedim Saban - Medet

Yasemin Çonka - Melek

Devin Özgür Çınar - Cennet

Barış Dinçel - Timuçin

Güven Hokna - Neriman

Merve Er - Huriye

Nurgül Yeşilçay - Gülsüm



HADİ GAMER



Öte yandan Hadi'den yeni bir yarışma müjdesi daha geldi. "Jaho ile Hadi gamer'a" sloganıyla duyurulan yeni oyunun sonucusu Ahmet Jahrein olacak. Hadi Gamer, teknolojiseverlerin ilgi odaği olacak.



HADİ NEDİR?



Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.



ulusal.com.tr