Hadi yarışması tarafından bugün 25 Ocak 2019 Cuma gününe ait joker kodu ve ipucu sorusu paylaşıldı. Hadi yarışması sunucularından Merve Toy tarafından 25 Ocak 2019 Cuma bugüne ait joker kodu paylaşıldı. Yarışmanın YouTube hesabından yapılan paylaşımda joker kodunun 'hadigülümse' (tırnaklar olmadan) olarak belirtildi. Kodu uygulamada kullanmak için saat 00.00'a kadar vakit olduğu belirtildi. Öte yandan yarışmaya ait hesap üzerinden "Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalığın yaratmak için çalışıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Birkaç dakika kullanıp çöpe attığımız bu ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. Peki hadiciler dünyada yılda kaç adet plastik poşet kullanılıyor biliyor muyuz?" paylaşımı yapıldı. İşte Hadi 12.30 ve 20.30 bugün 25 Ocak 2019 Cuma joker kodu ve ipucu sorusu

Popüler mobil canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugün 25 Ocak 2019 Cuma gününe ait joker kodu ve ipucu sorusuyla ilgili paylaşımlar yapıldı.



Sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede, "hadiciler, ipucumuz geliyor! Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir Yanıtları yoruma alalım ve hatırlatalım: hadi bugün 12.30’da, sakın kaçırmayın hadiciler!" denildi.



Ayrıca bir fotoğraf da paylaşıldı.



HADİ 12.30 VE 20.30 JOKER KODU VE İPUCU SORUSU



Hadi yarışması sunucularından Merve Toy tarafından 25 Ocak 2019 Cuma bugüne ait joker kodu paylaşıldı. Yarışmanın YouTube hesabından yapılan paylaşımda joker kodunun 'hadigülümse' (tırnaklar olmadan) olarak belirtildi. Kodu uygulamada kullanmak için saat 00.00'a kadar vakit olduğu belirtildi.



HADİ 20.30 SPOR GECESİ İPUCU SORUSU



Öte yandan yarışmaya ait sosyal medya hesabı üzerinden "Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalığın yaratmak için çalışıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Birkaç dakika kullanıp çöpe attığımız bu ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. Peki hadiciler dünyada yılda kaç adet plastik poşet kullanılıyor biliyor muyuz? @copunesahipcik 'tan kolayca cevaba ulaşabilirsiniz.." paylaşımı yapıldı.



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