Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 22 Şubat 2019 Cuma günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen cuma sürprizleri nedir? İpucu sorusu açıklandı. Soru astronomi ile ilgili. Hadi tarafından özel yarışmayla ilgili "hadi bu akşam Golden Rose Özel Yarışma 20:30’da! Ödül Golden Rose’dan 15.000 TL! Golden Rose katkılarıyla yapılacak yarışmamızı kaçırmak istemezsin hadici!" denildi

Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugün 12.30'daki ilk yarışmanın joker kodu henüz paylaşılmadı. 12.30'daki yarışmanın ipucu ise bir astronomi sorusu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hadi bugün 12.30'da! Astronomik olaylar ilginizi çeker mi hadiciler? Ay, dünya ile güneş arasına girince ne olur biliyor muyuz?”



Sorunun yanıtı; güneş tutulması.



Hadi tarafından özel yarışmayla ilgili "hadi bu akşam Golden Rose Özel Yarışma 20:30’da! Ödül Golden Rose’dan 15.000 TL! Golden Rose katkılarıyla yapılacak yarışmamızı kaçırmak istemezsin hadici!" denildi.



HADİ NEDİR?



Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.



ulusal.com.tr