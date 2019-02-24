Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 24 Şubat 2019 Pazar günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den günün yarışmaları? İpucu sorusu Piri Reis'in nerede doğduğu... Piri Reis Gelibolu'da dünyaya geldi. Peki Piri Reis kimdir? Büyük ödüllü Hadi'nin ödülü 50 bin TL

Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugünkü büyük ödüllü yarışması 20.30'da yapılacak. 50 bin TL'lik yarışmanın ipucu sorusu ise Piri Reis'in nerede doğduğu oldu.



Hadi günün yarışmalarını içeren bir video paylaştı... Paylaşıma göre günün yarışması şöyle:



Büyük ödüllü Hadi bu akşam 20.30'da... Yarışmanın ödülü ise 50 bin TL



İpucu sorusu ise Piri Reis'in ünlü haritasının fotoğrafıyla paylaşıldı.



Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Büyük ödüllü Hadi, bu akşam 20.30'da! Ödülümüz tam tamına 50 bin TL! Bu büyük ödüllü Hadi'nin ipucu da büyük bir isimden geliyor... Osmanlı döneminin ünlü denizcisi ve kartografi Piri Reis, sadece Türk kültüründe değil başka kültürlerde de oldukça önemli bir figür. Zamanının çok ilerisinde harita çizimleriyle tanıdığımız denizcinin nerede dünyaya geldiğini biliyor muyuz?"



Sorunun yanıtı "Gelibolu" olacak.



PİRİ REİS KİMDİR?



Asıl adı Muhyiddin Pîrî Bey'dir. Künyesi Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani'dir.



16. yy.'da Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.



Karamanlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Muhyiddin Pîrî'nin ailesi II. Mehmed devrinde padişahın emri ile Karaman'dan İstanbul'a göç ettirilen ailelerdendir. Aile bir süre İstanbul'da yaşamış, sonra Gelibolu'ya göç etmiştir. Pîrî Reis'in babası Karamanlı Hacı Mehmet, amcası ise ünlü denizci Kemal Reis'tir.



Pîrî denizciliğe amcası Kemal Reis'in yanında başladı; 1487-1493 yılları arasında birlikte Akdeniz'de korsanlık yaptılar; Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldılar. O yıllarda deniz aşırı sefere çıkacak donanması bulunmayan Osmanlı Devleti, Kemal Reis'i Osmanlı Bayrağı altında İspanya'ya gönderdi. Bu sefere katılan Pîrî Reis, amcası ile birlikte müslümanları İspanya'dan Kuzey Afrika'ya taşıdı.



Venedik üzerine sefer hazırlığına girişen II. Beyazid'in Akdeniz'de korsanlık yapan denizcileri Osmanlı donanmasına katılmaya çağırması üzerine 1494'te amcası ile birlikte İstanbul'da padişahın huzuruna çıktı ve birlikte donanmanın resmi hizmetine girdiler.



RODOS ADASI



Pîrî Reis, 1511'de amcasının bir deniz kazasında ölümünden sonra Gelibolu'ya yerleşti. Barbaros Kardeşler'in idaresi altındaki donanmada halaoğlu Muhiddin Reis ile Akdeniz'de bazı seferlere çıktıysa da daha çok Gelibolu'da kalıp haritaları ve kitabı üzerinde çalıştı. Bu haritalardan ve kendi gözlemlerinden yararlanarak 1513 tarihli ilk dünya haritasını çizdi. Atlas Okyanusu, İber Yarımadası, Afrika'nın batısı ile yeni dünya Amerika'nın doğu kıyılarını kapsayan üçte birlik parça, bu haritanın günümüzde elde bulunan bölümüdür. Bu haritayı dünya ölçeğinde önemli kılan, günümüze kalmamış olan, Kristof Kolomb'un Amerika haritasındaki bilgileri içeriyor olması rivayetidir.