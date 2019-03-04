Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 4 Mart 2019 Pazartesi günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen sürprizler nedir? Günün yarışmaları neler? Joker kodu açıklandı mı? Supercam özel hadisinde ipucu sorusu güvenlik kameralarının tarihinden geliyor... İşte yanıtı

Hadi 4 Mart 2019 Pazartesi bugün joker kodu ve ipucu sorusu paylaşıldı.



Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugünkü yarışmalara ilişkin merak edilen sorular açıklandı.



Bu arada günün yarışmaları da açıklandı...



Sendromsuz Pazartesi bugün 12.30'da... Ödülü ise 10 bin TL.



SUPERCAM özel hadisi bu akşam 20.30'da... Ödülü 30 bin TL.



Futbol Gecesi bu akşam 22.00'da... Ödülü 10 bin TL.



GÜVENLİK KAMERALARI



20.30'da yapılacak SUPERCAM özel hadisine ilişkin şu açıklama yapıldı: "Supercam Özel Yarışması bu akşam 20.30'da! Ödül Supercam'dan 30 bin TL! Tarihe meraklıysanız ve güvenlik kameralarını araştırdıysanız bu akşam hadi'de bir adım öndesiniz demektir. Güvenlik kameralarının tarihi hakkında neler biliyoruz sevgili hadiciler?"



Güvenlik kameralarının tarihi şöyle;



Sürekli çalışmaya uygun elektronik donanımla üretilmiş ve standart olarak 75 ohm video sinyali üreten kameralardır. Çoğunlukla CCD, CMOS, DIS gibi sensörlerle üretilirler. Çözünürlükleri televizyon satırı (TVL, TV Lines) olarak ifade edilir. Günümüzde 600-700TVL modeller mevcuttur. Kameraların genel olarak bağlantı arabirimleri BNC'dir. CCTV kameralar görüntü sinyalini koaksiyel kablo üzerinden aktarırlar.



90'lı yılların sonlarına kadar Multiplexer'lar aracılığıyla bir video kaset kaydediciye bağlanarak kaydedilen CCTV kameralar; kademeli olarak önce bilgisayar tabanlı kayıt cihazlarına, ardından Standalone DVR olarak adlandırılan dijital kayıt cihazlarına kayıt edilmeye başlandı.



90'lar ve öncesi dönemde video seçiciler (video switcher) aracılığıyla ancak sıralı olarak izleme yapılabiliyordu. Çoklu izleme ancak bölücü (quad) ile mümkün oldu. Ancak adından da anlaşılacağı gibi bir quad ekranı ancak 4'e bölebilmektedir. Takip eden dönemlerde çift sayfa bölücüler piyasaya çıktı ve 8 kamera görüntüsü 4 + 4 olarak izlenebilir hale geldi. Multiplexer'ların çıkışıyla beraber 16 kanal tek ekranda izlenebilmeye başlandı.



Matrix Switcherlar ise daha çok endüstriyel amaçlı kullanılan ve istenilen kamera görüntüsü istenilen ekrana aktarmaya dayalı bir cihazdı. Bu cihazlar genelde bir kontrol ünitesi (keyboard) ile kontrol edilirdi. Çok sayıda kamera ve monitör ancak bu matrix switcher ile kontrol edilebilirdi. Matrix switcherlar günümüzde bile kısmen kullanılmaktadır.



HADİ NEDİR?



Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.



İpucu'yla ilgili ayrıntılar gelecek...