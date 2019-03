Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 3 Mart 2019 Pazar günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen pazar sürprizleri nedir? Günün yarışmaları neler? Joker kodu açıklandı mı? Bu akşamın ilk yarışması saat kaçta? İpucu sorusu paylaşıldı. Yanıtı Körler alfabesi. Büyük ödüllü hadi için joker kodu paylaşıldı

Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugünkü yarışmalara ilişkin merak edilen sorular henüz açıklanmadı. İpucu kodunun paylaşılıp paylaşılmayacağı bilinmezken yarışmacılar heyecanla para ödülünün açıklanmasını bekliyor.



Bu arada günün yarışmaları açıklandı... Müge Boz, hadioynalive'ın youtube kanalından şu bilgileri paylaştı: "Bu akşam iki yarışmamız var. 19.30'da Ailece Hadi yarışmamız var. 20.30'da herzamanki saatimizde de büyük ödüllü hadi yarışmamız olacak. Ve ben sizlere bugüne özel bir joker kodu vereceğim. Bu kodu uygulama içerisine girerek jokerinizi alabilirsiniz. Joker kodumuz ne; 'büyükdül50bin'."



Bugünün ilk yarışması 19.30'da Ailece Hadi oldu. Ödülü ise 10 bin TL olarak belirlendi. İpucu sorusu şöyle açıklandı:



"Ailece hadi bugün 19.30'da! İpucumuz bir alfabe türünden geliyor sevgili hadiciler! 1821 yılında geliştirilen ve iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe desek? Ne olduğunu biliyor musunuz?"



Yanıtı ise Körler Alfabesi olacak...



Braille alfabesi veya Körler alfabesi; 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. İki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur. Noktalardan her biri altmışdört farklı kombinasyondan birini oluşturması için farklı şekillerde dizilir.



Bu harfleri isimlendirmek için noktaların bulunduğu her bir pozisyon, yerlerine göre söylenir;



Braille sistemi aslında Charles Barbier'nin Napolyon'un talebi doğrultusunda, askerlerin gece karanlığında ışık olmaksızın anlaşmalarını sağlamak için geliştirildiği sisteme dayanır. Barbier'nin sistemi çok karışık ve öğrenilmesi zordu zira askeriye tarafından da reddedilmişti. 1821 yılında Charles Barbier, Paris Millî Enstitüsü'nün körler bölümünü ziyaret etti ve Louis Braille ile tanıştı. Braille, Barbier'nin en büyük eksiğinin, alfabesinin sahip olduğu temsilî harflerin insanın parmağını hareket ettirmedikçe anlaşılamaması olduğunu söyledi. Bu buluşta bir sembolden diğerine hızlıca geçilemiyordu. Kendisinin değişikliği, kör alfabesinde devrim yapan 6'lı nokta sistemiydi.



Braille yazım sistemi, karakterleri dünyada ilk kez ikili şema ile gösteren yazı sistemidir. Ana dili Fransızca olan Braille'in Fransızca'daki aksan harflerini göstermekte kullandığı gibi, Braille yazı sisteminde, örneğin Türkçe için Ö, Ü, Ğ, Ç, Ş seslerini göstermek için de yeni semboller oluşturulur. Bunun haricinde kullananlarına sadece 64 mümkün seçenek sunan yazım sistemi, matematik ve müzik sembolleri içinde tasarlanan işaretleri kapsayabilir. Ayrıca, öğrenenlere daha hızlı okuma teknikleri de öğretilir.



İKİNCİ YARIŞMANIN ÖDÜLÜ 50 BİN TL



Günün ikinci yarışması ise 20.30'da başlayacak. Ödülün 50 bin TL olacağı yarışma "Haftayı büyüüüük bir ödülle kapatmaya ne dersin hadici? Cevabın evetse, bugün ve her pazar saat 20.30'da Büyük Ödüllü hadide buluşuyoruz" ifadesiyle duyuruldu.



Bir başka paylaşım da şöyleydi: "Hadi bu akşam 50 bin TL büyük ödüllü Kopilot Özel Yarışması ile 20.30'da! Arabanızı akıllandırarak kafanızı rahatlatan Kopilot ile büyük ödüllü bu heyecanlı yarışmayı kaçırmak istemezsin hadici!"



HADİ NEDİR?



Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.



