Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 4 Mart 2019 Pazartesi günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen sürprizler nedir? Günün yarışmaları neler? Joker kodu açıklandı mı? Bugünün ilk yarışması saat kaçta?

Hadi 4 Mart 2019 Pazartesi bugün joker kodu ve ipucu sorusu henüz paylaşılmadı.



Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugünkü yarışmalara ilişkin merak edilen sorular henüz açıklanmadı. İpucu kodunun paylaşılıp paylaşılmayacağı bilinmezken yarışmacılar heyecanla para ödülünün açıklanmasını bekliyor.



Bu arada günün yarışmaları açıklandı...



Sendromsuz Pazartesi bugün 12.30'da... Ödülü ise 10 bin TL.



SUPERCAM özel hadisi bu akşam 20.30'da... Ödülü 30 bin TL.



Futbol Gecesi bu akşam 22.00'da... Ödülü 10 bin TL.



HADİ NEDİR?



Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.



İpucu'yla ilgili ayrıntılar gelecek...