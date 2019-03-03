Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 3 Mart 2019 Pazar günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen pazar sürprizleri nedir? Günün yarışmaları neler? Joker kodu açıklandı mı? Bu akşamın ilk yarışması saat kaçta? İpucu soruları paylaşıldı mı? Kopilot Özel Yarışmasının ödülü 50 bin TL!

Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugünkü yarışmalara ilişkin merak edilen sorular henüz açıklanmadı. İpucu kodunun paylaşılıp paylaşılmayacağı bilinmezken yarışmacılar heyecanla para ödülünün açıklanmasını bekliyor.



Bu arada günün yarışmaları açıklandı...



Bugünün ilk yarışması 19.30'da Ailece Hadi oldu. Ödülü ise 10 bin TL olarak belirlendi.



Günün ikinci yarışması ise 20.30'da başlayacak. Ödülün 50 bin TL olacağı yarışma "Haftayı büyüüüük bir ödülle kapatmaya ne dersin hadici? Cevabın evetse, bugün ve her pazar saat 20.30'da Büyük Ödüllü hadide buluşuyoruz" ifadesiyle duyuruldu.



Bir başka paylaşım da şöyleydi: "Hadi bu akşam 50 bin TL büyük ödüllü Kopilot Özel Yarışması ile 20.30'da! Arabanızı akıllandırarak kafanızı rahatlatan Kopilot ile büyük ödüllü bu heyecanlı yarışmayı kaçırmak istemezsin hadici!"



HADİ NEDİR?



Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.



İpucu'yla ilgili ayrıntılar gelecek...