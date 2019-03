Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 5 Mart 2019 Salı günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen sürprizler nedir? Günün yarışmaları neler? Joker kodu açıklandı mı? İpucu sorusu fizyoffical instagram adresinde paylaşılacak. Bu akşam fizy katkılarıyla müzik gecesi var

Hadi 5 Mart 2019 Salı bugün joker kodu ve ipucu sorusu paylaşıldı.



Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugünkü yarışmalara ilişkin merak edilen sorular açıklandı.



Bu arada günün yarışmaları da açıklandı...



İlk yarışma 12.30'da... İpucu sorusu ise savaş uçaklarından geliyor... Yapılan açıklamada “Savaş uçaklarına ne kadar hakimiz sevgili hadiciler? Bu isimlerin başında yer alan kodlar desek siz bize neler söyleyebilirsiniz?”



Paylaşılan fotoğrafta bir F-16 savaş uçağı yer alıyor.



İşte F-16'nın özellikleri...



F-16 SAVAŞ UÇAĞI NEDİR?



Askerî uçak ve helikopterler, savaşlarda kara ve su üstündeki hedefleri bombalamak, diğer uçakları tahrip etmek, keşif yapmak, personel ve mühimmat taşımak gibi amaçlarla silahlı kuvvetler tarafından kullanılan hava taşıtları. Özellikle av ve bombardıman görevlerinde kullanılanlar savaş uçağı ve saldırı helikopteri olarak adlandırılırlar. Askerî uçaklar av, bombardıman, av-bombardıman ve nakliye gibi kategorilere ayrılırlar.



Görevlerine göre havadan yere füze (AGM), havadan havaya füze (AAM) ve top taşıyabilirler. Ayrıca hedeflerin tespiti ve gözlenmesi için çeşitli radar ve pod taşıyabilirler. Avcı uçakları kendi aralarında sınıflara ayrılırlar: hava üstünlük uçakları genelde tek kişilik, hızlı, yüksek irtifalı uçaklardır (Mig 25, Su 27, F-14A, F-15C); hücum uçakları, 15-25 ton arası tek motorlu ateş gücü yüksek uçaklardır (F-16C, Mırage 2000, Mig 29, F-18C, Mig 23, F-15C); hücum destek uçağı (çok ağır silah donanımlı, genelde düşman kara gücünü baskı altında tutan uçaklardır (Mig 27, Su-25, Jaguar, AV 8B Harrier, A-10). Ayrıca hayalet olarak bilinen radar da görünmeyen uçaklar da (Northrop Grumman B-2 Spirit bombardıman uçağı ve F-117 Nighthawk avcı uçakları) vardır.



İKİNCİ YARIŞMA HADİ MAGAZİN



Günün ikinci yarışması ise Özge Ulusoy'un sunduğu Hadi Magazin oldu. 13.15'te başlayacak yarışmanın ödülü ise tam 20 bin TL.



Açıklamada “Şok şok şok! Magazin benden sorulur diyen hadiciler, hadi magazinde görüntülendi. Eğer sen de onlardan biriysen, bugün 13.15'te Özge Ulusoy'un sunduğu hadi magazinde 20 bin TL için buluşalım” denildi.



İpucu sorusu da şöyle: "Sosyal medya birçok yönüyle artık neredeyse hepimizin hayatında. Bazılarımızın bu mecrayı ihtiyaç sahibi kişilere destek olmak amacıyla kullandığını biliyor muydunuz? Peki sosyal medyada başlayan Ahbap organizasyonu deyince sizin aklınıza neler geliyor?"



AHBAP PROJESİ NEDİR?



Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Haluk Levent'in yaptığı Ahbap Derneği,, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.



YGS sınavına sadece bir dakika geç kaldığı için içeri giremeyen Mehmet Kara'nın bir yıllık eğitim masrafını karşıladılar.



Ayvalık'ta çıkan yangın sebebiyle yok olan ormanlık alan için fidan dikme kampanyası düzenlediler.



Yüz nakli olan Recep Sert'in 1500 TL'lik beyaz eşya borcunu ödeyip onun hapis cezası almasını önlediler.



Sokak hayvanlarına yuva yapıyorlar.



MÜZİK GECESİ



Üçüncü yarışmanın da 20.30'da yapılacağı duyuruldu. Açıklamada "Hadi bu akşam fizy Müzik Gecesi 20.30'da! Ödül fizy katkılarıyla 30 bin TL! 30 bin TL ödüle 30 bin joker gün içinde fizy instagram adresinde olacak. Joker kazanmak için hemen @fizyoffical instagram adresini takip et, jokerini kap. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla" denildi.



Ayrıntılar gelecek...



HADİ NEDİR?



Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.