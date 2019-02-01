Hadi yarışmasının 1 Şubat 2019 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu da paylaşıldı. Sorunun, "Hindi, Amerika'nın keşfiyle dünyaya dağılsa da özellikle İngiltere'de, "Türkiye'den gelen" anlamına gelen Turkey ismiyle tanınmıştır. Bizim coğrafyamızda da Hindistan'dan gelen Gine tavuğuna benzerliği nedeniyle Hindi olarak anılmaktadır. Bugünkü ipucumuz da aslında Hindi'nin farklı bir adını karşılıyor. Erkek hindiye ne denir biliyor musunuz sevgili hadiciler?" olduğu aktarıldı

HADİ 1 ŞUBAT 2019 CUMA 12.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU



Hadi yarışmasının 1 Şubat 2019 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu da paylaşıldı. Sorunun, "Hindi, Amerika'nın keşfiyle dünyaya dağılsa da özellikle İngiltere'de, "Türkiye'den gelen" anlamına gelen Turkey ismiyle tanınmıştır. Bizim coğrafyamızda da Hindistan'dan gelen Gine tavuğuna benzerliği nedeniyle Hindi olarak anılmaktadır. Bugünkü ipucumuz da aslında Hindi'nin farklı bir adını karşılıyor. Erkek hindiye ne denir biliyor musunuz sevgili hadiciler?" olduğu aktarıldı.



HADİ 29 OCAK SALI GÜNÜ YARIŞMASI BİLGİLERİ



Geçtiğimiz günlerde duyurulan



Yarışmayı ünlü isimlerden



Yarışmanın sosyal medya hesabından, dün "Hiçbir olay, hiçbir skandal benden kaçmaz diyen hadiciler! Tüm magazin dergileri karıştırıldı, sütunlar okundu, programlar takip edildi mi? Özge Ulusoy’un sunumuyla hadi magazin yarın 11:30’da! Ödül 30.000 TL Yerini almayı unutma #hadimagazin" açıklaması yapılmıştı.



Ayrıca, saat 13.00'a kadar geçerli olacak joker kodunun hadimagazin olduğu belirtildi.



HADİ MAGAZİN 12.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU



Hadi Magazin'in 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı.



Paylaşımda, "hadi bugün 12.30’da! Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalık çalışmaları yaratıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Birkaç dakika kullanıp çöpe attığımız bu ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. Türkiye’de kişi başı üretilen günlük çöp miktarı ortalama ne kadardır? @copunesahipcik" denildi.



HADİ 20.30 YARIŞMASI JOKER KODU



Yarışmaya ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hadi bu akşam fizy Müzik Gecesi 20:30’da! Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL! 30.000 TL ödüle 30.000 joker şimdi fizy uygulamasında! Joker kazanmak için hemen fizy uygulamasına git, jokerini kap! Yarışmaya herkesten bir adım önde başla @fizyofficial" denildi



HADİ JOKER KODU: hadioynalive



Hadi yarışmasının sunucularından Müge Boz, joker kodunu açıkladı. Kodun hadioynalive olduğu açıklandı. Kodun 28.01.2019 00.00'a kadar geçerli olduğu belirtildi.



ulusal.com.tr



Hadi yarışmasının 1 Şubat 2019 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu da paylaşıldı. Sorunun,olduğu aktarıldı.Geçtiğimiz günlerde duyurulan Hadi Magazin yarışması 29 Ocak 2019 Salı 11.30'da yapıldı.Yarışmayı ünlü isimlerden Özge Ulusoy sundu. Yarışmanın ödülünün de 30 bin lira olduğu açıklandı.Yarışmanın sosyal medya hesabından, dünaçıklaması yapılmıştı.Ayrıca, saat 13.00'a kadar geçerli olacak joker kodunun hadimagazin olduğu belirtildi.Hadi Magazin'in 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı.Paylaşımda,denildi.Yarışmaya ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,denildiHadi yarışmasının sunucularından Müge Boz, joker kodunu açıkladı. Kodun hadioynalive olduğu açıklandı. Kodun 28.01.2019 00.00'a kadar geçerli olduğu belirtildi.