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Hadi bugün 26 OCak 2019 Cumartesi 12.30 ve 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi yarışmaları hafta sonu sadece 20.30'da düzenleniyor. Hafta içi yarışmalar 12.30 ve 20.30'da yapılıyor. Hadi tarafından bugünkü yarışmasına dair henüz açıklama yapılmadı

Hadi bugün 26 OCak 2019 Cumartesi 12.30 ve 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü yarışması, saat 20.30'da düzenlenecek.

Yarışmaya dair joker kodu ve ipucu sorusuna yönelik henüz bir paylaşım yapılmadı.

Öte yandan 'Hadi Magazin'in yakında yayınlanacağı belirtildi.

Hadi Magazin'i de ünlü isim Özge Ulusoy'un sunacağı ifade ediliyor.

Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "hadi Spor Gecesi, Futbol Gecesi var da Magazin nerede dediler, Özge Ulusoy’u hadi’de görenler dedikodulara aldırış etmediler! hadi magazin, çok yakında bütün hadicileri telefon başına kitleyecek. Duymayan kalmasın hadiciler! #hadimagazin @ozgeulusoy​" denilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi #joker kodu #ipucu sorusu
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