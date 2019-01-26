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Hadi bugün 26 Ocak 2019 Cumartesi 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu bu uygulamada

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi yarışmaları hafta sonu sadece 20.30'da düzenleniyor. Hafta içi yarışmalar 12.30 ve 20.30'da yapılıyor. Hadi yarışması sosyal medya hesabından "Hadi bu akşam TV+ Animasyon Gecesi’yle 20:30’da! Ödül TV+ katkılarıyla 20.000 TL! Bu akşam animasyon gecesine hazır mısın hadici? İpucumuz da bir animasyon filminden geliyor İpucu için hemen TV+ instagram hesabına git ve ipucunu not etmeyi sakın unutma. Yarışmada herkesten bir farkın olsun Hadi, acele et @tvplus" ifadeleri kullanıldı" paylaşımı yapıldı

Hadi bugün 26 Ocak 2019 Cumartesi 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu bu uygulamada

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü yarışması, saat 20.30'da düzenlenecek.

Yarışmaya dair joker kodu ve ipucu sorusuna yönelik henüz bir paylaşım yapılmadı.

Öte yandan 'Hadi Magazin'in yakında yayınlanacağı belirtildi.

Hadi Magazin'i de ünlü isim Özge Ulusoy'un sunacağı ifade ediliyor.

Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "hadi Spor Gecesi, Futbol Gecesi var da Magazin nerede dediler, Özge Ulusoy’u hadi’de görenler dedikodulara aldırış etmediler! hadi magazin, çok yakında bütün hadicileri telefon başına kitleyecek. Duymayan kalmasın hadiciler! #hadimagazin @ozgeulusoy​" denilmişti.

HADİ 26 OCAK 2019 CUMARTESİ JOKER KODU

Hadi yarışması sosyal medya hesabından "Hadi bu akşam TV+ Animasyon Gecesi’yle 20:30’da! Ödül TV+ katkılarıyla 20.000 TL! Bu akşam animasyon gecesine hazır mısın hadici? İpucumuz da bir animasyon filminden geliyor İpucu için hemen TV+ instagram hesabına git ve ipucunu not etmeyi sakın unutma. Yarışmada herkesten bir farkın olsun Hadi, acele et @tvplus" ifadeleri kullanıldı" paylaşımı yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ipucu sorusu #joker kodu #hadi
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