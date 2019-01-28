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Hadi bugün 28 Ocak 2019 Pazartesi 12.30 ve 20.30 joker kodu ile ipucu sorusu

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi tarafından sosyal medya hesapları aracılığıyla 28 Ocak 2019 Pazartesi gününün 12.30 ve 20.30 yarışmalarına ait ipucu sorusu ve joker kodu paylaşılacak. Yarışmaya ait sosyal medya hesabı üzerinden 12.30 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "Bugün 12.30’da başlayacak hadi’ye hazır mısınız hadiciler? Peki ya yarışmanın ipucuna?Niagara’nın dökülmesi gibi gümbür gümbür gelsin o halde! Dünya’nın tek parça halindeki en büyük şelalesi Niagara, hangi iki ülke arasındadır?" denildi

Hadi bugün 28 Ocak 2019 Pazartesi 12.30 ve 20.30 joker kodu ile ipucu sorusu

Popüler mobil yarışma uygulaması Hadi, 28 Ocak 2019 Pazartesi günü 12.30 ve 20.30 yarışmalarının joker kodu ve ipucu sorusu paylaşımı haberimizde.

Bugünün 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı.

Paylaşımda, "Bugün 12.30’da başlayacak hadi’ye hazır mısınız hadiciler? Peki ya yarışmanın ipucuna?Niagara’nın dökülmesi gibi gümbür gümbür gelsin o halde! Dünya’nın tek parça halindeki en büyük şelalesi Niagara, hangi iki ülke arasındadır?" denildi.

28 OCAK 2019 PAZARTESİ HADİ İPUCU SORUSU JOKER KODU

Bugünkü yarışmalara ait joker kodu paylaşıldığında haberimizde olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi #joker kodu #ipucu sorusu
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