Hadi tarafından 29 Ocak 2019 Salı bugün yeni bir yarışma yapılacak. Hadi Magazin adlı yarışma bugün saat 11.30'da gerçekleştirilecek. Yarışmayı ünlü isim Özge Ulusoy sunacak. Yarışmanın ödülünün de 30 bin lira olduğu açıklandı. Hadi Magazin'in 11.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "Türk dizileri uzun süreli birliktelikler başlatmakla ünlüdür. Magazinci hadiciler için ipucumuz bu dizilerin birinden geliyor. "Binbir Gece" dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir? Bu dizi aynı zamanda canlı yayınla final yapan ilk Türk dizisidir." denildi. Ayrıca, saat 13.00'a kadar geçerli olacak joker kodunun hadimagazin olduğu belirtildi

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Hadi Magazin yarışması bugün 29 Ocak 2019 Salı 11.30'da yapılacak.



Yarışmayı ünlü isimlerden Özge Ulusoy sunacak. Yarışmanın ödülünün de 30 bin lira olduğu açıklandı.



Yarışmanın sosyal medya hesabından, dün "Hiçbir olay, hiçbir skandal benden kaçmaz diyen hadiciler! Tüm magazin dergileri karıştırıldı, sütunlar okundu, programlar takip edildi mi? Özge Ulusoy’un sunumuyla hadi magazin yarın 11:30’da! Ödül 30.000 TL Yerini almayı unutma #hadimagazin" açıklaması yapılmıştı.



Ayrıca, saat 13.00'a kadar geçerli olacak joker kodunun hadimagazin olduğu belirtildi



HADİ MAGAZİN 11.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU



Hadi Magazin'in 11.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı.



Paylaşımda, "Türk dizileri uzun süreli birliktelikler başlatmakla ünlüdür. Magazinci hadiciler için ipucumuz bu dizilerin birinden geliyor. "Binbir Gece" dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir? Bu dizi aynı zamanda canlı yayınla final yapan ilk Türk dizisidir." denildi.







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