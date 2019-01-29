Hadi tarafından 29 Ocak 2019 Salı bugün yeni bir yarışma yapılacak. Hadi Magazin adlı yarışma bugün saat 11.30'da gerçekleştirildi. Yarışmayı ünlü isim Özge Ulusoy sundu. Yarışmanın ödülünün de 30 bin lira olduğu açıklandı. Hadi Magazin'in 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "hadi bugün 12.30’da! Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalık çalışmaları yaratıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Birkaç dakika kullanıp çöpe attığımız bu ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. Türkiye’de kişi başı üretilen günlük çöp miktarı ortalama ne kadardır? @copunesahipcik" denildi. Ayrıca, saat 13.00'a kadar geçerli olacak joker kodunun hadimagazin olduğu belirtildi

eçtiğimiz günlerde duyurulan Hadi Magazin yarışması bugün 29 Ocak 2019 Salı 11.30'da yapılacak.



Yarışmayı ünlü isimlerden Özge Ulusoy sunacak. Yarışmanın ödülünün de 30 bin lira olduğu açıklandı.



Yarışmanın sosyal medya hesabından, dün "Hiçbir olay, hiçbir skandal benden kaçmaz diyen hadiciler! Tüm magazin dergileri karıştırıldı, sütunlar okundu, programlar takip edildi mi? Özge Ulusoy’un sunumuyla hadi magazin yarın 11:30’da! Ödül 30.000 TL Yerini almayı unutma #hadimagazin" açıklaması yapılmıştı.



Ayrıca, saat 13.00'a kadar geçerli olacak joker kodunun hadimagazin olduğu belirtildi



HADİ MAGAZİN 12.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU



Hadi Magazin'in 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı.



Paylaşımda, "hadi bugün 12.30’da! Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalık çalışmaları yaratıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Birkaç dakika kullanıp çöpe attığımız bu ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. Türkiye’de kişi başı üretilen günlük çöp miktarı ortalama ne kadardır? @copunesahipcik" denildi.



ulusal.com.tr



