Hadi tarafından 29 Ocak 2019 Salı bugün yeni bir yarışma yapılacak. Hadi Magazin adlı yarışma bugün saat 11.30'da gerçekleştirilecek. Yarışmayı ünlü isim Özge Ulusoy sunacak. Yarışmanın ödülünün de 30 bin lira olduğu açıklandı. Peki bugün 29 Ocak 2019 Salı joker kodu ve ipucu sorusu açıklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Hadi Magazin yarışması bugün 29 Ocak 2019 Salı 11.30'da yapılacak.



Yarışmayı ünlü isimlerden Özge Ulusoy sunacak. Yarışmanın ödülünün de 30 bin lira olduğu açıklandı.



Yarışmanın sosyal medya hesabından, dün "Hiçbir olay, hiçbir skandal benden kaçmaz diyen hadiciler! Tüm magazin dergileri karıştırıldı, sütunlar okundu, programlar takip edildi mi? Özge Ulusoy’un sunumuyla hadi magazin yarın 11:30’da! Ödül 30.000 TL Yerini almayı unutma #hadimagazin" açıklaması yapılmıştı.



Öte yandan Hadi'nin bugünkü 11.30, 12.30 ve 20.30 yarışmalarına ait joker kodu ile ipucu sorusu açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.



ulusal.com.tr