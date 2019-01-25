Hadi Magazin'in yayınlanacağı açıklandı. Açıklama Hadi yarışması tarafından yapıldı. Hadi Magazin'in ünlü isim Özge Ulusoy'un sunacağı öne sürülüyor

Para ödüllü mobil bilgi yarışması Hadi tarafından yeni bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, Hadi Magazin'in yayınlanacağı belirtildi.



Yeni bir yarışmanın yapılacağı mı yoksa yarışmayı Özge Ulusoy'un mu sunacağı konusunda bir açıklama yapıldı.



Açıklamada şunlar denildi:



"hadi Spor Gecesi, Futbol Gecesi var da Magazin nerede dediler, Özge Ulusoy’u hadi’de görenler dedikodulara aldırış etmediler! hadi magazin, çok yakında bütün hadicileri telefon başına kitleyecek. Duymayan kalmasın hadiciler! #hadimagazin @ozgeulusoy"



ulusal.com.tr



