Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi sınıfta kaldı

Haber Global'in haberine göre, 'Esas Oğlan' dizisi, IMBD'de 2 puan alarak, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'den sonra 'en kötü dijital platform dizisi' oldu.

Hadise'nin yıllar sonra oyunculuk kariyerine adım attığı dizi, hayranlarını ve izleyicileri pek memnun edemedi. IMDB'de sadece 2 puan alarak 'en kötü dijital platform dizisi' listesine girmeyi başaran yapım, özellikle Hadise'nin oyunculuk performansı ile dikkat çekti. Şarkıcının bu projeye katılmak için tam 10 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

SEDA BAKAN'DAN DA BEKLENEN PERFORMANS GELMEDİ

Hadise'nin yanı sıra, Seda Bakan’ın da oyunculuk performansı eleştirilen bir diğer isim oldu. Diziyi izleyenler, her iki oyuncunun da rollerini başarıyla taşıyamadığını belirterek, diziye dair hayal kırıklıklarını dile getirdi. İzleyiciler, karakterlerin inandırıcılığından uzak olduğunu ve dizinin senaryosunun da sıkıcı ve sürükleyici olmadığını ifade etti.