Hakan Muhafız'ın yeni fragmanı yayınlandı! Hakan Muhafız'ın 3. sezonu ne zaman başlayacak? 

Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Hakan Muhafız dizisi yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkacak.

Hakan: Muhafız, 14 Aralık 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı dramatik, fantastik, aksiyon ve bilimkurgu türündeki süper kahraman dizisidir. 2 sezonu ile izleyicilerden beğeni toplayan dizi yeni sezon çekimleri iznini de almıştır.

Netflix'in ilk türk dizisi olarak bilinen Hakan: Muhafız dizisinin yeni sezonunda; İstanbul'un kaderi gizemli bir düşmanın, Vezir'in ellerinde. Hakan artık Nisan (Funda Eryiğit), Burak (Taner Ölmez) ve yeni Sadık Olanlar'dan destek alsa da bu savaşta ona ışık tutacak kişiler ataları olacak.

Dizinin yeni sezonu 6 Mart tarihinde Netflix'te başlayacak.

HAKAN: MUHAFIZ 3. SEZON FRAGMANI

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