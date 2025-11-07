Halef dizisi son bölümde neler oldu? Halef 9. bölüm fragmanı

Show TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisi izleyicilerden tam not almaya devam ediyor. Yeni bölüm tarihi merak konusu olurken, son bölümde yaşanan gelişmeler de dikkat çekti.

Halef’in son bölümünde Melek’in konakta kalmaya karar verip Sultan’ın halefi olduğunu ilan etmesi, konakta yeni bir dengeler savaşını başlattı. Konağın hanımı olmak için Melek ve Yıldız arasında büyük bir mücadele başladı. Bu çekişmede son sözü Serhat söyleyecek.

Yıldız, iki aile arasındaki buzları eritmek amacıyla Kordağlılar ve Yelduranlar arasında bir yemek organize etti. Ancak Melek’in de bu yemek için kendi planları vardı.

Öte yandan Sultan ve Meryem, Sevde’yi ortadan kaldırmak için Yusuf’u görevlendirdi. Yusuf ise vicdanı ile Sultan’a olan bağlılığı arasında sıkıştı. Maden arazisinde ortaya çıkan tarihi eserler ise Kordağlılar ve Yelduranlar arasında yeni bir çatışmanın fitilini ateşledi.

9. BÖLÜM FRAGMANI