Halef dizisi son bölümde neler oldu? Halef 9. bölüm fragmanı

Show TV’nin dikkat çeken dizisi Halef’in yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak, son bölümde neler yaşandı?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Halef dizisi son bölümde neler oldu? Halef 9. bölüm fragmanı
Yayınlanma:

Show TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisi izleyicilerden tam not almaya devam ediyor. Yeni bölüm tarihi merak konusu olurken, son bölümde yaşanan gelişmeler de dikkat çekti.

Halef’in son bölümünde Melek’in konakta kalmaya karar verip Sultan’ın halefi olduğunu ilan etmesi, konakta yeni bir dengeler savaşını başlattı. Konağın hanımı olmak için Melek ve Yıldız arasında büyük bir mücadele başladı. Bu çekişmede son sözü Serhat söyleyecek.

Yıldız, iki aile arasındaki buzları eritmek amacıyla Kordağlılar ve Yelduranlar arasında bir yemek organize etti. Ancak Melek’in de bu yemek için kendi planları vardı.

Öte yandan Sultan ve Meryem, Sevde’yi ortadan kaldırmak için Yusuf’u görevlendirdi. Yusuf ise vicdanı ile Sultan’a olan bağlılığı arasında sıkıştı. Maden arazisinde ortaya çıkan tarihi eserler ise Kordağlılar ve Yelduranlar arasında yeni bir çatışmanın fitilini ateşledi.

9. BÖLÜM FRAGMANI

12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası Meclis’e sunuldu | CHP lideri Özgür Özel’e 7 fezleke hazırlandı12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası Meclis’e sunuldu | CHP lideri Özgür Özel’e 7 fezleke hazırlandıSiyaset
Türk halterinin duayeni Hilmi Pekünlü vefat etti | Naim Süleymanoğlu’nun ilk hocasıydıTürk halterinin duayeni Hilmi Pekünlü vefat etti | Naim Süleymanoğlu’nun ilk hocasıydıGündem
halef fragman
Günün Manşetleri
“Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir”
AVM, stadyum ve millet bahçelerine sığınak zorunluluğu geldi!
“81 ilde şölen havasında fidan dikelim”
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Ozan Elektronik Para’ya ikinci büyük operasyon
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Mehmet Şimşek’ten milyonları ilgilendiren açıklama
FETÖ'ye büyük darbe: 45 ilde eş zamanlı operasyon!
17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanına gözaltı kararı
Ahmed Şara’ya yönelik yaptırımları kaldırdı
Çok Okunanlar
Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur? Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur?
Altın yeniden yükselişte! Altın yeniden yükselişte!
Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu! Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu!
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda!