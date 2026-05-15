Halef: Kökelerin Çağrısı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef yeni bölüm fragmanı izle

Halef dizisinin yeni bölüm fragmanı gündemde yer almaya başladı. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, “Halef 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” ve “Yeni bölümde neler olacak?” sorularına yanıt arıyor.

HALEF 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Halef 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, son bölüm yayınlarının ardından NOW TV’nin resmi platformları üzerinden paylaşıldı.

HALEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Yıldız’ın çocuk sahibi olamaması, Serhat ile arasındaki ilişkiyi çıkmaza sürükledi. Yaşanan gelişmeler sonrası yalnızca aileler arasında değil, Urfa’daki dengelerde de gerilim arttı.

Akif’in çocuk sahibi olacağı haberini kendi lehine çevirmek istemesi, Yelduran ağalığı üzerindeki mücadeleyi daha da büyüttü. Ağalık meclisini kaybeden Serhat’ın konumu ciddi şekilde sarsıldı.

Kordağlı Konağı’nda ise Aşır ve Dalyan, Ziyan Ağa’ya karşı harekete geçti. Melek’in sakladığı büyük sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte konaktaki dengeler değişmeye başladı.

HALEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Serhat’ın ağalık ile Yıldız arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağı belirtiliyor. Akif’in atacağı yeni adımların ise iki aile arasındaki gerilimi daha da artırması bekleniyor.

Halef dizisinin yeni bölümü 21 Mayıs 2026 Perşembe günü ekranlara gelecek.