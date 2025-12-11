Halef: Köklerin Çağrısı 12. bölüm canlı ve kesintisiz izle: Halef son bölüm izle

Now TV’nin sevilen yapımlarından Halef, 12. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Yeni bölümün ekrana gelmesinin ardından diziyi kaçıran veya yeniden izlemek isteyen seyirciler, Halef 12. bölümü tek parça ve full olarak izleyebilecekleri linki araştırmaya başladı.

Dizinin son bölümünde Yıldız’ın ifade sonrası konağa dönme süreci, koyduğu şartlar ve Serhat’ın bu şartları kabul edişi hikâyeyi yeni bir noktaya taşıdı. Yıldız’ın eğitimine devam etmek istemesi, konağın içinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Sultan ve Melek’in karşı çıkışı, aile içinde gerilimi tırmandırdı.

Konakta tansiyon yükselirken yıllardır gizlenen bir sır gün yüzüne çıktı. Ziyan’ın sakladığı gerçeğin ortaya çıkması hem Yelduran hem de Kordağlı ailelerinde dengeleri kökten değiştirdi. Sırla birlikte iki aileyi karşı karşıya getirecek yeni bir çatışma zemini oluştu.

Öte yandan Nergis’in Sevde’den öğrendiği bilgi, Serhat’ın alacağı kararlar üzerinde uzun süre etkili olacak gibi görünüyor.

Halef’in yoğun takip edilen son bölümü Now TV üzerinden tek parça ve full olarak izlenebiliyor.