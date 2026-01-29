Halef: Köklerin Çağrısı 18.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Halef 18.Bölüm canlı izle

NOW TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, 18. bölümüyle geliyor. Hikayenin bu haftaki ayağında, Yıldız’ın aldığı radikal karar dengeleri altüst ederken, Serhat’ın çaresizliği büyük bir ittifakın kapısını aralıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı 18. Bölüm İzle

Dizinin yeni bölümünde Yıldız’ın beklenmedik bir hamle yaparak Yıldırım ile evlenmeyi kabul etmesi, hikayenin gidişatını tamamen değiştiriyor. Bu karar karşısında büyük bir yıkım yaşayan Serhat, aşkını ve onurunu korumak için imkansız görünen bir hamle yapmak zorunda kalıyor.

Evliliği engellemekten başka seçeneği kalmayan Serhat, ezeli düşmanı Aşır’ın kapısını çalarak şaşırtıcı bir iş birliğine imza atıyor. Ancak sular durulmuyor; Aşır’ın elde ettiği sarsıcı bir bilgi, tüm planları bir kez daha bozuyor. Aşır, öğrendiği bu sırla Serhat’ı en kritik noktada yarı yolda bırakırken, izleyicileri "Şimdi ne olacak?" sorusuyla baş başa bırakıyor.

Halef yeni bölüm canlı ve kesintisiz izle