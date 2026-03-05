Halef: Köklerin Çağrısı 22 bölüm izle NOW TV | Halef: Köklerin Çağrısı son bölüm tek parça izle

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 22. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler “Halef: Köklerin Çağrısı 22. bölüm canlı nasıl izlenir? Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 22. BÖLÜM NE ZAMAN?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 22. bölümü 5 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de NOW TV ekranlarındayayınlanacak. Dizinin yeni bölümü televizyon yayınının yanı sıra kanalın dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Melek’le kardeş olduğu gerçeğini öğrendikten sonra hayatının en zor kararlarından birini verir. Serhat’tan uzak durarak Yıldırım’la evlenmeyi seçer. Ancak bu karar Serhat’ı ikna etmeye yetmez.

Yıldız’ın sevgisinden hâlâ vazgeçmeyen Serhat, kararın arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için elindeki silah kozunu kullanarak Yıldırım’ı parmaklıklar arkasına göndermeye kararlıdır.

Serhat’ı durdurmak isteyen Yıldız ise çareyi Aşır’dan yardım istemekte bulur. Ancak Kordağlı Konağı’na döndüğünde Meryem, Aşır ve Nida arasındaki gerilimin ortasında kalır.

Evladıyla sınanan Melek, Serhat’tan vazgeçtiğini söyleyen Yıldız’dan bunun bir kanıtını ister. Yıldız’ın bu kanıt için atacağı adım ise Serhat için geri dönülmez, acı dolu bir sürecin kapısını aralar.

Öte yandan Yelduran Konağı’nın karanlık dehlizlerinde Kadı’nın Hicran üzerinden sakladığı büyük sırrın perdeleri aralanmaya başlar. Bu gizeme dahil olan yeni isimlerin ortaya çıkmasıyla dengeler tamamen değişecektir.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 22. BÖLÜM CANLI İZLE

Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyenler, NOW TV’nin resmi yayın akışı üzerinden ya da kanalın dijital yayın platformu aracılığıyla bölümü takip edebilecek.

