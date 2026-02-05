Halef: Köklerin Çağrısı 19 bölüm tek parca full izle

Halef: Köklerin Çağrısı 19. bölümde Serhat ve Yıldız’ın yakınlaşmasını öğrenen Yıldırım, bu sırrı büyük bir koza çevirerek ikisini de köşeye sıkıştıracak. Meryem’in kilit rol üstlendiği bölümde, Yıldız’ın nerede kalacağı meselesi ise tam bir çıkmaza dönüşecek.

HALEF 19. BÖLÜM KONUSU

Halef: Köklerin Çağrısı 19. bölümde Serhat ve Yıldız’ın yakınlaşmasına tanık olan Yıldırım, bu tehlikeli sırrı elinde büyük bir koza dönüştürerek ikisini de köşeye sıkıştırmak için harekete geçiyor. Yıldırım’ın kurduğu sinsi planın kilit ismi ise Meryem oluyor.

Yaşanan gelişmelerin gölgesinde, Yıldız’ın nerede kalacağı meselesi tam bir yılan hikayesine dönüyor. Öte yanda Melek ve Sultan’ın kurduğu sahte riskli gebelik oyunu, her adımda biraz daha ayaklarına dolanıyor.

Akif’in şantajının ardından gerçeği Sevde’nin de öğrenmesi, Sultan ve Melek’in daha da sıkışmasına neden oluyor. Kızının Sultan’a benzemesinden derin endişe duyan Sevde’nin bu büyük yalana vereceği tepki ise Melek ve Sultan için ağır sonuçlar doğuruyor.

https://www.nowtv.com.tr/canli-yayin 

