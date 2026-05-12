Halef: Köklerin Çağrısı sezon finali tarihi belli oldu! Ayrılıklar yaşanacak

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin sezon finali tarihi netleşti. NOW ekranlarında yayınlanan dizinin 35. bölümde sezon arası vereceği öğrenilirken, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosunda ayrılıkların yaşanacağı belirtildi.

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin sezon finali tarihiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı kulis bilgilerine göre, dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 35. bölümde sezon finali yapması planlanıyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı dizinin çekimleri Şanlıurfa’da devam ediyor.

HALF DİZİSİ BAYRAMDA YAYINLANACAK MI?

Haberde yer alan bilgilere göre dizi, bayram haftasında ekranlara gelmeyecek.

Bu perşembe 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan yapımın, sezon finali öncesinde kısa bir yayın arası vereceği belirtildi.

DİZİDE AYRILIKLAR MI YAŞANACAK?

Kulis bilgilerine göre sezon finali öncesinde dizinin ana kadrosunda bazı ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

Hangi oyuncuların projeye veda edeceğine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, yeni sezon öncesi hikâyede önemli değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor.

