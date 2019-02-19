Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un kadrosuna Hare Sürel de katıldı. Hare Sürel Çukur'da Uluç Reis'in kızını oynayacak

Ünlü oyuncu Hare Sürel, Poyraz Karayel dizisinin ardından ara verdiği ekranlara Çukur dizisiyle dönüyor. Sürel, geçtiğimiz haftalarda Çukur'a katılan Serhat Özcan'ın oynadığı Uluç Reis'in karakterinin kızını canlandıracak.



Hare sürel kimdir?



1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu, aslen Samsun'un Bafralıdır. Tiyatro ile ilk olarak ortaokul yıllarından tanışan Hare Sürel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi’nde "Sinema" üzerine yapmıştır.



2013 – 2014 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay’ın oynadığı “Medcezir” adlı dizide canlandırdığı "Leyla" karakteriyle birlikte hızla dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, 2015 yılında “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı filminde Mert Fırat, Melisa Sözen, Mustafa Uzunyılmaz, Derya Durmaz ile birlikte rol aldı. Kanal D ekranlarında 2015 yılında yayınlanan “Poyraz Karayel” adlı dizide Meltem Karayel karakterini canlandırmıştır.



Hale Sürel, Çukur dizisinde Damla karakterine hayat veriyor.