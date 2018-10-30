Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Akit TV'de katıldığı programda skandal ifadelerde kullandı. Taşaltın "Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn'dır" açıklamasını yaparak Erdoğan'a karşı gelmenin de haram olduğunu söyledi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itaat etmek farzdır dedi.



Taşaltın, Erdoğan’a karşı çıkmanın ise savaştan kaçmak olduğu ve haram sayılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.



Ramazan Taşaltın, “Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullandı.



AKP'DEN CEVAP



AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı twitter hesabından konuyla ilgili açıklamala yaptı.



Bostancı yaptığı açıklamada "Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.



