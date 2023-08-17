Hayatımın Neşesi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Ekranların sevilen dizisi Hayatımın Neşesi , Neşe ve Mustafa'nın renkli aile yaşamını ve aile büyüklerinin komik ve duygusal hikayelerini izleyicilere aktarıyor. Farklı karakterlere sahip bu aile, kahkahalarla dolu anlarla ve beklenmedik olaylarla dolu eğlenceli bir serüvene dönüşüyor

Gelecek hafta izleyicileri heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor. Ekranların sevilen dizisi Hayatımın Neşesi 9. bölüm fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferdi’nin yıllardır hayalini kurduğu hayatı artık yaşayacağına olan inancı tamdır. Mahalleli de artık Ferdi’nin star olduğunu düşünür. Feryal yıllar sonra Oğuz’a kavuşmuştur ve yanından bir an olsun ayrılmaz. Oğuz ise annesinin bu durumdan şikayetçidir.

Bir çözüm yolu arar. Ev hikayesi Rasim’in hayatının ortasına adeta bomba gibi düşmüştür. Rasim kara kara nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünür. Nedim Sina ile karşılaşır ve eski defterleri açar. Ancak sonradan ortak noktada buluşurlar. Damla ve Sina buluşur. Damla içinden ne geliyorsa Sina’ya söyleyeme karar verir.

HAYATIMIN NEŞESİ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman siz değerli takipçilerimize ileteceğiz. Takipte kalın!