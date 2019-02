ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye’ye gönderildi. Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi THY’nin tarifeli uçağıyla Türkiye’ye gönderildi. Karpat'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Kemal Karpat kimdir

ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye’ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Prof. Dr. Kemal Karpat için düzenlenen cenaze törenine katılarak bir konuşma yaptı.



Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu tarafından Wisconsin eyaletinin başkenti Madison’daki Madison Hastanesi’nden teslim alınan tarihçi Karpat’ın cenazesi, öğle saatlerinde Chicago’ya getirildikten sonra Başkonsolos Umut Acar’ın nezaretinde Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine teslim edildi.



Cenazenin, THY’nin Chicago-İstanbul seferini yapan Kınalıada uçağına nakline ise Başkonsolos Acar’ın yanı sıra THY Chicago Müdürü Fatih Eroğlu ve diğer yetkililer refakat etti.



Cenazenin uçağa alınmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Başkonsolos Acar, "20 Şubat günü, Chicago’ya yaklaşık 2,5 saat mesafedeki Madison’da hayata gözlerini yuman büyük fikir adamı, tarih profesörümüz Kemal Karpat'ın naaşını THY uçağına yükledik. Kendisine Chicago’daki son görevimizi yaptık, şimdi Türkiye’ye uğurluyoruz." diye konuştu.



Chicago Başkonsolosluğu görevi sırasında Karpat’ın son 3 yılına tanıklık etme fırsatı bulduğunu kaydeden Acar, "Cumhuriyet ile yaşıt, çok ünlü ve çok büyük bir insan, yeri doldurulamaz bir insan. Ben görevim sırasında kendisinin 96 yıllık ömrünün son 3 yılına tanıklık etme fırsatı buldum. Kendisini belli aralıklarla Madison’daki evinde ziyaret eder, hoş sohbette bulunurduk. Onunla 2-3 saat oturup konuşmak bir kitap okumaya bedeldi. Çok üzgünüz. Ama mukadderat tabii ki. Üzülmekten, dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor" şeklinde konuştu.



Umut Acar, ünlü tarihçinin 25 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da toprağa verileceğini belirterek, "Karpat, 25 Şubat Pazartesi günü adına yakışır bir şekilde, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İstanbul’da Fatih Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Fatih Camii Haziresinde törenle toprağa verilecek. Böyle büyük bir ismi kaybettiğimiz için çok üzgünüz, milletçe başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.



Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan ünlü tarihçi Karpat, uzun süredir yaşadığı Wisconsin eyaletinin başkenti Madison’da, 20 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü Madison Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.



KEMAL KARPAT KİMDİR



Kemal Karpat, Türk anne ve babanın oğlu olarak Romanya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans eğitiminin ardından Washington Üniversitesi'nde siyâsî bilimler alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. New York Üniversitesi'nden doktor ünvânını aldı.



Daha sonra bir müddet Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi için çalıştı. Aralarında New York Universitesi, Montana State University – Bozeman, Princeton University, Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harvard University, Johns Hopkins University, Columbia University, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) ve University of Washington olmak üzere birçok önemli okulda ders verdi. Karpat yanı sıra Ottoman and Turkish Studies Association/ Osmanlı ve Türkçe Araştırmaları Birliği'nin ve Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün de üyesidir.



1970 yılında University of Wisconsin–Madison'da profesör oldu. Aynı üniversite bünyesinde "International Journal of Turkish Studies" başlıklı 6 ayda bir yayımlanan akademik derginin yayın yönetmenliğini yaptı. Burada Middle Eastern Studies/ Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin yöneticiliğini yapan Kemal Karpat, Central Asian Studies Society/ Ortaasya Araştırmaları Cemiyeti'nin de kuruculuğunu yapmıştır.



20 ülkede yayımlanmış 130 makalesi ve 16 kitabı bulunmaktadır. Amerika'daki Türk Araştırmaları Cemiyeti'nin kurucusu ve başkanı, Orta Asya Cemiyeti'nin (ACAS) kurucusu.



İstanbul Şehir Üniversitesi tarih bölümünde profesör ünvânıyla ders vermiştir.[kaynak belirtilmeli]



Kemal Karpat, TBMM Onur Ödülü sahibi ve Türk Tarih Kurumu şeref üyesidir.