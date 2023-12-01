Haydi Görev Başına! 4 Aralık Pazartesi Gününe Kadar Hedef 1 Milyon 800 Bin Lira

İşçinin, çiftinin, üreticinin, esnafın sorunlarını dinleyen ve çözümler üreten Ulusal Kanal'ın yayın hayatına devam etmesi için Türksat borcunu ödemesi gerekiyor. Toplam borç miktarı 3 milyon 800 bin lira.

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 İlk aşamada 1 milyon 800 bin liranın Pazartesi gününe kadar acilen toplanması şart. "Haydi görev başına"...

İlk aşamada hedef 1 milyon 800 bin lira...

Türksat’a olan borçlar nedeniyle Ulusal Kanal'ın yayını bir süre kesildi. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu yayın yeniden başladı. Ancak 3 milyon 800 bin liralık borcun ödenmesi şart. Burada da öncülere büyük görev düşüyor.

Taahhüde göre 4 Aralık Pazartesi günü 1 milyon 800 bin lira, 25 Aralık Pazartesi günü ise 2 milyon liralık ödemenin yapılması gerekiyor.

Bu zorluğu aşmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

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