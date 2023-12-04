Haydi Görev Başına! Bugün 1 Milyon 800 Bin Lira Toplanması Şart

İşçinin, çiftinin, üreticinin, esnafın sorunlarını dinleyen ve çözümler üreten Ulusal Kanal'ın yayın hayatına devam etmesi için Türksat borcunu ödemesi gerekiyor. Toplam borç miktarı 3 milyon 800 bin lira.

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İşçinin, çiftinin, üreticinin, esnafın sorunlarını dinleyen ve çözümler üreten Ulusal Kanal'ın yayın hayatına devam etmesi için Türksat borcunu ödemesi gerekiyor. Toplam borç miktarı 3 milyon 800 bin lira. İlk ödeme için bugün saat 23'e kadar 1 milyon 800 bin liranın toplanması şart. "Haydi görev başına"...

Türksat’a olan borçlar nedeniyle 1 Aralık'ta Ulusal Kanal'ın yayını bir süre kesildi. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu yayın yeniden başladı. Ancak 3 milyon 800 bin liralık borcun ödenmesi şart. Burada da öncülere büyük görev düşüyor.

Taahhüde göre bugün 1 milyon 800 bin liranın ödenmesi gerekiyor.

2 milyon liralık 2. ödemenin ise 25 Aralık Pazartesi günü yapılması şart.

Bu zorluğu aşmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

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