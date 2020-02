Hekimoğlu 8. bölüm fragmanı izle... Hekimoğlu 7. bölümde neler oldu?

Her salı Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşan Hekimoğlu dizisinin dün 7. bölümü yayınlandı. Kural tanımaz bir doktorun maceralarını ele alan dizide Ateş Hekimoğlu ve ekibinin nasıl mucizeler yarattığı konu alınıyor.

Hekimoğlu'nun yayınlanan son bölümünde; İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler. Hekimoğlu’nun ağrısı katlanılmaz hale gelse de, iddiayı kazanmakta kararlıdır.

İlaçlarına bağlı hale geldiğini anlayan Ateş'in ağrıları gün be gün daha da artmaya başlıyor. Ağrılarıyla baş etmenin yollarını ararken de daha kötü bir seçeneğe başvuruyor. Ateş'in hallerinden tedirgin olan Orhan ise onu yakın takibe alıyor. Ateş, evde ağrıları artınca parmaklarını kırarak acısını unutmaya çalışıyor. Tam da bu sırada eve gelen Orhan, onu o halde görünce deliye dönüyor.

Ateş'in ağrıları başta İpek olmak üzere herkesi tedirgin ediyor. İpek, buna bir çare olarak Ateş'e tanıdığı bir masörü ayarlıyor. Ateş, bu masajı yapacak kişinin erkek olduğunu duyunca ise bu fikre sıcak bakmıyor ve hatta karşı çıkıyor. Yine de Ateş'i dinlemeyen İpek, masörü yönlendiriyor. Bunu duyan Orhan ise Ateş'e takılıyor. Masaj konusunda Hüseyin Bey'in çok iyi olduğunu söyleyerek Ateş'i daha da sinirlendiriyor. Derken kapıdan giren güzel kadın Ateş ve Orhan'ın muhabbetini bölüyor. Hüseyin Bey'in yerine kendisinin geldiğini söyleyince ise işler değişiyor.

Polikliniğe giderken Memoli'yle karşılaşan Ateş, bu görevi ona devrediyor. Bir anda kendini poliklinikte hasta bakarken bulan Memoli ise başına geleceklerden habersizce göreve başlıyor. Gelen hasta ile ufak bir tartışma yaşayan Memoli, ne yapacağını bilemiyor. Tam da bu sırada hasta onun adını soruyor ve yöneticisine şikayet edeceğini söylüyor. Memoli, henüz cevap vermemişken, hasta onun Ateş Hekimoğlu olduğunu söyleyip odadan çıkıyor. Memoli, durumu çaktırmadan poliklinikten ayrılıyor ancak işin ucu yine Ateş'e değince olaylar düğümleniyor. İpek, gelen şikayet üzerine Ateş'e gidiyor ve Memoli'nin yaptığı şey ortaya çıkıyor.

Genç hastanın durumu gittikçe kötüleşirken, Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun ilacını içmediği için mantıklı davranmadığını düşünür. Ateş, bütün bulguları bir kenara bırakır ve bambaşka bir teşhisle çocuğa yapılacak olan organ naklinin önüne geçer. Son anda yaptığı bu müdahale çocuğun babasını çileden çıkarır. Oğlunu kaybetmeyi göze alamayan adam, Hekimoğlu'na saldırır. Hastanede ortalık bir anda karışır ancak günün sonunda haklı çıkan yine Hekimoğlu olur.

Hekimoğlu'nun yeni bölümünde; Hekimoğlu, Zeynep'i at yarışı izlemeye davet edince kafalar karışıyor! At yarışlarını seven Hekimoğlu ilk önce Orhan'a bir teklifle gider. Fakat Orhan kendisi ile gelmeyi reddedince aklına parlak bir fikir gelir. Teklifi Zeynep'e sunar. Zeynep'in kafası karışmıştır. Bunun bi randevu olup olmadığını sorgular. Bu seferki vaka oldukça karmaşıktır. İşin içine ilişkiler de girer. Hekimoğlu her zamanki mottosunu yani "Herkes yalan söyler"i devreye sokar.

HEKİMOĞLU 8. BÖLÜM FRAGMANI



