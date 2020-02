Hekimoğlu, Zeynep ile randevuya çıkıyor! Hekimoğlu 8. bölüm fragmanı izle... Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

Her salı Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşan Hekimoğlu dizisinin dün 7. bölümü yayınlandı. Kural tanımaz bir doktorun maceralarını ele alan dizide Ateş Hekimoğlu ve ekibinin nasıl mucizeler yarattığı konu alınıyor.

Hekimoğlu'nun yeni bölümünde; Hekimoğlu, Zeynep'i at yarışı izlemeye davet edince kafalar karışıyor! At yarışlarını seven Hekimoğlu ilk önce Orhan'a bir teklifle gider. Fakat Orhan kendisi ile gelmeyi reddedince aklına parlak bir fikir gelir. Teklifi Zeynep'e sunar. Zeynep'in kafası karışmıştır. Bunun bi randevu olup olmadığını sorgular. Bu seferki vaka oldukça karmaşıktır. İşin içine ilişkiler de girer. Hekimoğlu her zamanki mottosunu yani "Herkes yalan söyler"i devreye sokar.

HEKİMOĞLU 8. BÖLÜM FRAGMANI



